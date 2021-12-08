Число погибших после ЧП на ЦБК в Иркутской области увеличилось до четырех

В Иркутской области в больнице умерли двое рабочих, которые пострадали при утечке кислорода и возгорании на целлюлозно-бумажном комбинате (ЦБК) группы «Илим» в городе Усть-Илимске. Таким образом, число погибших увеличилось до четырех. Об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе областного минздрава.

Ранее в больнице умерли еще двое рабочих. Пять человек получили травмы.

Об аварии на предприятии стало известно 24 ноября. Как рассказала руководитель направления по коммуникации группы «Илим» в Усть-Илимске Татьяна Костицына, при испытании после ремонта трубопровода произошла локальная утечка кислорода.

Костицына тогда отметила, что производство не остановлено, комбинат работает в штатном режиме.

До этого, 22 октября, пожар начался на территории порохового цеха рязанского завода «Эластик». Возгоранию предшествовал взрыв. Число погибших достигло 17 человек.