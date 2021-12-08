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Частный дом сдают за 1 рубль в историческом центре Барнаула

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В историческом центре Барнаула сдается частный дом с ежемесячной платой в 1 рубль. Объявление размещено на сайте ЦИАН. В нем сказано, что в доме имеются две комнаты, туалет, душ и печка, но зданию не помешает забота.

Помимо арендной платы, будущим жильцам придется платить за электроэнергию и воду, а также покупать топливо для печки. Кроме того, один-два раза в год необходимо очищать выгребную яму, находящуюся на участке, пишет altapress.ru.

Ранее сообщалось, что в социальной сети «ВКонтакте» в разделе «Объявления» выставили на продажу пентхаус на трех верхних этажах башни «Федерация Восток» — с 95-го по 97-й этажи в «Москва-Сити» площадью 2181 кв. м и стоимостью 2,6 млрд рублей.

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