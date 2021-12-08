Американские СМИ раскрыли подробности переговоров Путина и Байдена

Президент России Владимир Путин на переговорах с американским коллегой Джо Байденом надеялся добиться того, что НАТО никогда не расширится на восток за счет вступления в альянс Украины. Об этом 7 декабря сообщает сайт CNBC.

«Путин пришел на встречу, добиваясь гарантий от Байдена, что военный альянс НАТО никогда не расширится за счет Украины, которая давно стремилась к членству. Американцы и их союзники по НАТО заранее заявили, что запрос Путина был неудачным», — говорится в публикации.

Путин и Байден вечером во вторник, 7 декабря, провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа.

В Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Джо Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

При этом опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.

Как пояснил «Известиям» замдиректора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, нынешняя беседа двух лидеров была крайне важна, поскольку за последнее время произошла существенная эскалация напряженности.

8 декабря глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что итоги переговоров двух президентов дают надежду на ослабление напряженности между двумя странами. По его словам, на саммите Россия–США «обсуждались важнейшие вопросы, в том числе проблемы стратегической стабильности, кибербезопасности».