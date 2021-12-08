Генсек ООН ушел на карантин после контакта с заболевшим COVID-19

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш контактировал с человеком, у которого выявили коронавирусную инфекцию. После этого он решил работать из дома как минимум до четверга, об этом 8 декабря заявил заместитель официального представителя генсека Фархана Хака.

«Подтверждаем, что генеральный секретарь контактировал с лицом, у которого был выявлен COVID-19. У генсека нет никаких симптомов, и первоначальный тест дал отрицательный результат», — заявил Хак, передает «РИА Новости».

Планируется, что Гутерреш сдаст ПЦР-тест в четверг, 9 декабря.

28 ноября сообщалось, что глава минздрава Чехии Адам Войтех заболел COVID-19 и находится на карантине. Министр уточнил, что остальные члены правительства, находившиеся с ним в контакте, не должны уходить на карантин, так как они привиты.

25 ноября президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был госпитализирован в октябре. Однако в тот же день политик вернулся в лечебное учреждение из-за коронавируса.