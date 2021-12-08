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В ООН призвали РФ и США снизить напряженность при обсуждении Украины

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Организация объединенных наций (ООН) призвала Россию и США и в дальнейшем решать разногласия посредством диалога и снизить напряженность во время осуждения Украины.

Тет-а-нет: на чем сошлись и о чем поспорили Путин и Байден
На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Соответствующее заявление организация сделала после прошедших 7 декабря переговоров лидеров США и РФ Джо Байдена и Владимира Путина, на которой обсуждалась украинская тематика.

«В этом контексте мы призываем все соответствующие стороны и впредь сосредотачиваться на урегулировании разногласий посредством диалога на всех уровнях, на деэскалации напряженности и сохранении мира в регионе», — следует из сообщения международной организации.

В ООН напомнили «всем игрокам» об их ответственности за обеспечение мирного урегулирования конфликта в соответствии с минскими соглашениями, одобренными Советом безопасности ООН.

Ранее в среду опрошенные «Известиями» эксперты сообщили, что переговоры президентов двух стран, несмотря на отсутствие конкретных договоренностей, скорее всего, снизят напряженность между Россией и Западом, связанную с украинским кризисом.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по видеосвязи. Общение длилось два часа.

Лидеры обменялись мнениями на тему Украины. В частности, Владимир Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

Кроме того, российский лидер высказал озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили расширение НАТО на восток, международную повестку, двусторонние отношения.

В свою очередь Джо Байден в ходе саммита сообщил российскому коллеге об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. В ходе беседы американский лидер дал понять Путину, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации, отметили в Белом доме.

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