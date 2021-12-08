Аналитики увидели позитивный эффект от встречи Путина и Байдена

Аналитики видят позитивный эффект от встречи президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщает телеканал «Известия».

Доцент МГУ Юрий Рогулев считает, что после переговоров можно рассчитывать на конструктивный диалог между двумя странами.

«Стороны сошлись на необходимости деэскалации напряженности вокруг Украины и согласились дать поручения своим помощникам и членам правительства для того, чтобы продолжить эту работу. Во-вторых, обсудили целый ряд других важных вопросов, связанных с российско-американскими международными отношениями. Что касается российско-американских отношений, то здесь вопросы безопасности, вопросы безопасности кибернетической — там специально это было оговорено, — вопросы борьбы со всякими вот этими вирусами зловредными и вопрос стратегической стабильности, то есть ход переговоров об ограничении стратегических вооружений. Это рабочая встреча, это рабочее обсуждение вопросов, которое не требует ни подписания коммюнике, ни совместных документов каких-то, а это рабочая встреча, собственно говоря, этой цели она и служит», — заявил эксперт.

Экономист, финансовый аналитик Дмитрий Голубовский оценил последствия встречи президентов Путина и Байдена для рынков.

«Финансовые риски явно стали меньше. Действительно, я думаю, что это хорошо для долгового рынка России, который на следующее утро покажет позитивную динамику. Это хорошо и для рынка акций, на котором нефтегазовый сектор, он был под давлением из-за некоторых страхов, что против него введут санкции, тоже покажет позитивную динамику. Тем более что цены на нефть в последние несколько дней хорошо отскочили от тех уровней, куда обвалились на страхе нового штамма коронавируса», — отметил он.

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