МИД РФ обвинил Запад в утрате культуры политического диалога

Запад разучился решать проблемы цивилизованно и утратил культуру политического диалога, заявил в среду, 8 декабря, замглавы МИД РФ Александр Панкин.

«Складывается впечатление, что на Западе утрачена культура политического диалога. Партнеры разучились решать проблемы цивилизованно, за столом переговоров», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Панкин пояснил, что ответом Запада на любое не соответствующее его логике решение зачастую становятся односторонние ограничения.

«По сути, ни одно из государств, проводящих суверенную, независимую от Запада политику, не может быть от них застраховано», — считает он.

7 декабря президент России Владимир Путин во время переговоров с американским лидером Джо Байденом объяснил, что санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США.

В этот же день американский политолог Джим Джатрас заявил, что США воспринимают Россию как врага. И вместо диалога Вашингтон использует санкции.

6 декабря сообщалось, что Вашингтон и Брюссель разработали существенные экономические контрмеры, которые будут применены в случае «крупной российской военной эскалации» на Украине.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о вероятности новых антироссийских санкций.