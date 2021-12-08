По словам руководителя Екатеринбургского НИИ вирусных инфекций «Вектор» Александра Семенова, штамм «Омикрон» в короткие сроки спускается в легкие человека, сообщает телеканал «Известия».

Новая мутация коронавируса в 2–3 раза быстрее вызывает пневмонию по сравнению с прежде известными разновидностями. Отмечается высокая способность «Омикрона» проникать в клетки организма. Однако о штамме еще многое неизвестно, его сейчас изучают во всем мире.

Тем не менее ученые успокаивают: мутация не более смертоносна, чем «Дельта».

«Клинически он никак не отличается... «Омикрон» будет переноситься полегче, чем «Дельта»... Он превращается в ОРВИ — острую респираторную вирусную инфекцию. Он будет крайне заразен. Но не тяжелый», — сообщил Семенов.

Очевидно, что мутация возникла там, где самый низкий охват иммунизации.

«С высочайшей долей вероятности, имеющиеся вакцины будут работать и против штамма «Омикрон». Возможно, эффективность антител будет несколько ниже», — указал эксперт.

Поэтому, по словам Александра Семенова, дальнейший сценарий развития пандемии зависит от вакцинации.

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