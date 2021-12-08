Байден призвал Путина к деэскалации ситуации вокруг Украины

Вашингтон и европейские союзники обеспокоены якобы наращиванием военного присутствия РФ у границ Украины. Об этом президент Соединенных Штатов Джо Байден сообщил российскому коллеге Владимиру Путину на прошедшей 7 декабря встрече, говорится в заявлении на сайте Белого дома.

«Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии», — отметили в администрации американского лидера.

Кроме того, согласно материалу, Байден дал понять российскому лидеру, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

Отмечается, что лидеры обеих стран поручили своим командам принять соответствующие меры по этому вопросу.

При этом президент России заявил, что санкции не дают никакого положительного эффекта и для самих США.

Онлайн-саммит Путина и Байдена состоялся 7 декабря и продлился два часа.

Позже в Кремле заявили, что саммит Россия–США носил откровенный и деловой характер. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Джо Байден акцентировал якобы угрожающий характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

Владимир Путин в ответ подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.