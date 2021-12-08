Ключевая ставка ЦБ РФ может быть повышена до 8,5%

Финансовые аналитики сходятся во мнении, что ключевая ставка ЦБ будет повышена до 8,5%, сообщает телеканал «Известия».

Более мягкие решения могут привести к негативным последствиям на финансовых рынках и не помогут экономике. Есть опасность повторения «турецкого сценария». Снижение ставки в Турции привело к рекордному обвалу лиры. Определение уровня ставки в РФ будет зависеть от инфляции.

По прогнозу ЦБ, она начнет снижаться только через полгода. И на этот период лучше проводить жёсткую монетарную политику. Меры защитят рубль и простимулируют вложения в Облигации федерального займа.

Заключительное в этом году заседание Банка России состоится 17 декабря.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.