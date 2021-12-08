Президент Бразилии стал человеком года по версии читателей Time

Президент Бразилии Жаир Болсонару победил в опросе читателей журнала Time «Человек года 2021». Об этом сообщается на сайте издания во вторник, 7 января.

Из более чем 9 млн голосов, которые читатели Time отдали за человека или группу, которые оказали наибольшее влияние на год (к лучшему или худшему) Болсонару получил 24% голосов, говорится в материале.

Как отмечает журнал, Болсонару — спорный лидер, который сталкивается с растущим неодобрением и критикой со стороны политиков, судов и экспертов в области общественного здравоохранения за преуменьшение серьезности COVID-19 и проявление скептицизма в отношении вакцинации.

В частности, в октябрьском отчете бразильского сената было рекомендовано предъявить президенту обвинение по нескольким уголовным статьям за публикацию комментариев, сделанных президентом, в которых утверждалось, что у привитых от COVID-19 быстрее развивается СПИД.

Бывший президент США Дональд Трамп занял второе место в опросе читателей Time, набрав 9% голосов.

Передовые медицинские работники, которые неустанно трудились в условиях продолжающейся пандемии COVID-19, заняли третье место с 6,3% голосов.

На четвертом месте с 6% голосов оказался российский блогер Алексей Навальный, который находится в заключении.

Ученые, которые помогли разработать жизненно важные вакцины против COVID-19, заняли пятое место с 5,3% голосов.

Человек года , выбранный редакцией Time, будет объявлен 13 декабря.

Ранее во вторник сообщалось, что и.о. канцлера ФРГ Ангела Меркель впервые за 11 лет не возглавила список 100 самых влиятельных женщин мира по версии журнала Forbes.

В текущем году первое место заняла американский филантроп и бизнесвумен Маккензи Скотт, экс-супруга главы американской корпорации Amazon Джеффа Безоса. Ее вклад в благотворительность оценивается в более чем $8,5 млрд.