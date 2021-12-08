Следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков

Следователи раскрыли мошенническую схему, по которой компания получала кредиты на крупные суммы в банках незадолго до их банкротства, а затем не возвращала долги. Заемные средства, вероятно, выводились через фирмы-однодневки по фиктивным контрактам, услуги по которым на самом деле не оказывались, рассказал источник «Известий» в правоохранительных органах.

По данным СК, в 2013–2014 годах АО «Проектнефтегазстрой» (ПНГС) получило три транша по кредитной линии в банке «Тусар» — €2,5 млн, $2,6 млн и 30 млн рублей (итого почти 229 млн рублей), рассказал источник. По его словам, в Следственном комитете полагают, что компания и не собиралась возвращать занятые средства.

Следователи выяснили, что специалисты фирмы предоставили в банк подложные документы с фальсифицированной финансовой историей. Гендиректора ПНГС Кирилла Ревако, его помощника Вячеслава Сундукова, бухгалтера Марину Борткову и неустановленных лиц подозревают в мошенничестве, сообщил источник. Он уточнил: 29 ноября 2021-го возбуждено дело по ч. 4 ст. 159.1 УК РФ.

Центробанк отозвал лицензию у банка «Тусар» в сентябре 2015 года. Через месяц кредитная организация была признана банкротом, а функции конкурсного управляющего перешли Агентству по страхованию вкладов (АСВ). Инвентаризация имущества банка показала недостачу 15,5 млрд рублей.

«Зачастую банки, понимая, что в ближайшие шесть-девять месяцев им грозит закрытие, начинают активно привлекать на кредитование компании с фиктивными оборотами и часто аффилированные с топ-менеджментом», — считает ведущий юрист компании «Парфенон» Павел Уткин.

По словам адвоката, партнера МКА «Князев и партнеры» Артема Чекоткова, чаще всего в таких случаях заемщиками выступают лица, аффилированные с владельцами банка. Такая схема, отметил он, используется для вывода активов, если уже есть понимание того, что в скором времени у банка будет отозвана лицензия.

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Ясно как деньги: следователи раскрыли схему мошенничества на банкротствах банков