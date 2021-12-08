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Судно «Академик Иоффе» направилось в РФ после снятия ареста в Дании

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Научно-исследовательское судно «Академик Иоффе» во вторник, 7 декабря, вышло из Дании и возвращается в Россию. Об этом стало известно «Известиям».

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Ранее в тот же день суд в Дании постановил снять арест с российского научно-исследовательского судна, которое было задержано в начале ноября по иску канадской компании One Ocean Expeditions.

Задержание «Академика Иоффе» произошло в Дании 1 ноября. Арест корабля был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство. На момент задержания на борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

Они вернулись в Россию 24 ноября на судне «Академик Николай Страхов».

Канадская компания One Ocean Expeditions, которая специализируется на круизах, несколько лет назад назад арендовала судно через посредника. Оно было одним из трех в распоряжении организации. В 2018 году у нее начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником «Академика Иоффе» изъял владелец, что принесло компании убытки.

Кроме того, в августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в канадской бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма других издержек составила $12,5 млн.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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