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Обороты бизнеса установили рекорд по росту за 16 лет

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За девять месяцев 2021 года выручка российских крупных и средних компаний достигла 144 трлн рублей, увеличившись на треть по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Прирост стал максимальным за последние 16 лет, говорится в исследовании международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (есть в распоряжении «Известий»).

Февральская эволюция: выручка бизнеса превысила допандемийный уровень
Обороты компаний выросли в 71 регионе России

Примерно в трети регионов резкий рост выручки бизнеса в 2021 году происходил после ее существенного падения в 2020-м. И чем глубже был провал финансовых показателей в период кризиса, тем более интенсивно впоследствии происходило восстановление.

Самая высокая динамика зафиксирована в Ненецком автономном округе: там она увеличилась сразу на 88,5%, до 398 млрд рублей — главным образом за счет добычи полезных ископаемых.

Следом идут Якутия, где обороты бизнеса также благодаря добыче выросли на 51,4%, до 1,28 трлн рублей, и Оренбургская область (+51,4% до 1,41 трлн). Далее по темпам прироста следуют Санкт-Петербург (+50,9%, до 9,81 трлн), Вологодская область (+50,7%, до 1,27 трлн) и Еврейская автономная область (+47%, до 66,4 млрд рублей).

Единственным регионом, где по сравнению с коронакризисным годом обороты бизнеса сократились, стала Волгоградская область: там они снизились на 9,4%, до 1,07 трлн рублей.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Прыг-отскок: выручка бизнеса показала рекордный рост за 16 лет

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