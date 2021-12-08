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В Госдуме оценили итоги переговоров Путина и Байдена

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Итоги переговоров президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена дают надежду на ослабление напряженности между двумя странами. Об этом 8 декабря заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

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«И, хотя подробности этого судьбоносного разговора вряд ли когда-нибудь до конца станут известны широкой общественности, лаконичные сообщения обеих сторон дают основание надеяться, что снизится градус антироссийской истерии в западном политическом и медиапространстве», — написал депутат в своем Telegram-канале.

По его словам, на саммите Россия-США, который состоялся во вторник, 7 декабря, в режиме видеоконференции, «обсуждались важнейшие вопросы, в том числе проблемы стратегической стабильности, кибербезопасности».

Слуцкий добавил, что президенты обсуждали и тему Украины, «вокруг которой в последнее время Вашингтоном нагнеталась настоящая «предвоенная» истерика».

Также глава комитета Госдумы обратил внимание на тот факт, что во время переговоров стало известно, что из согласованного двумя палатами конгресса США проекта оборонного бюджета страны были исключены поправки конгрессменов, предполагавшие введение санкций против «Северного потока — 2».

«В целом итоги саммита, как принято говорить, дают основания для осторожного оптимизма, хотя, конечно, чудес никто не ждет», — резюмировал Слуцкий.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден вечером во вторник, 7 декабря, провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение глав государств длилось два часа.

Позже в Кремле заявили, что саммит Россия-США носил откровенный и деловой характер. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, Джо Байден акцентировал якобы «угрожающий» характер передвижений российских войск вблизи украинских границ и обозначил санкционные меры, которые США и их союзники были бы готовы применить в случае дальнейшей эскалации обстановки.

В свою очередь Владимир Путин подчеркнул, что не нужно перекладывать ответственность на плечи России, так как именно НАТО предпринимает опасные попытки освоения украинской территории и наращивает военный потенциал у наших рубежей.

Агентство Bloomberg сообщало, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

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