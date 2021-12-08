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Мир
Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык

Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык

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Президент РФ Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги Джо Байдена на попытки украинских властей притеснять русский язык. Об этом журналистам 7 декабря рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам саммита Россия–США.

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«Затем [Путин] упомянул и о законопроектах [на Украине], которые как бы усиливают наступление на русский язык», — отметил Ушаков.

По его словам, затем речь зашла о милитаризации Украины. Владимир Путин упомянул рост агрессивных националистических настроений на украинской территории, которые поддерживаются Западом и США.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден вечером во вторник, 7 декабря, провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.

В частности, политики обменялись мнениями на тему Украины. Путин, в частности, «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

Также российский лидер высказал озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили расширение НАТО на восток, международную повестку, двусторонние отношения.

Джо Байден в ходе переговоров сообщил российскому коллеге об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. В Белом доме утверждалось, что американский глава дал понять Путину, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

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