Путин указал Байдену на попытки Киева усилить наступление на русский язык
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание своего американского коллеги Джо Байдена на попытки украинских властей притеснять русский язык. Об этом журналистам 7 декабря рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам саммита Россия–США.
«Затем [Путин] упомянул и о законопроектах [на Украине], которые как бы усиливают наступление на русский язык», — отметил Ушаков.
По его словам, затем речь зашла о милитаризации Украины. Владимир Путин упомянул рост агрессивных националистических настроений на украинской территории, которые поддерживаются Западом и США.
Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден вечером во вторник, 7 декабря, провели переговоры в закрытом режиме по защищенному каналу видеосвязи. Общение длилось два часа.
В частности, политики обменялись мнениями на тему Украины. Путин, в частности, «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».
Также российский лидер высказал озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили расширение НАТО на восток, международную повестку, двусторонние отношения.
Джо Байден в ходе переговоров сообщил российскому коллеге об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. В Белом доме утверждалось, что американский глава дал понять Путину, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.
6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.