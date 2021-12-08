В США заявили о наличии «конструктивных идей» у Украины по РФ

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил о наличии у Украины «конструктивных идей» по дипломатии с Россией.

«Мы поддерживаем контакт с украинским правительством на разных уровнях. Я не буду говорить о конкретике их предложений, но они сформулировали ряд конструктивных идей о том, как обеспечить продвижение дипломатического процесса», — сказал Салливан на брифинге по итогам прошедшего во вторник саммита Россия-США.

Президент РФ Владимир Путин и американский лидер Джо Байден вечером 7 декабря провели переговоры в закрытом режиме по видеосвязи. Общение длилось два часа.

Лидеры США и РФ обменялись мнениями на тему Украины. В частности, Владимир Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в «нормандском формате».

Кроме того, российский лидер высказал озабоченность по поводу провокационных действий Киева против Донбасса. Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили расширение НАТО на восток, международную повестку, двусторонние отношения.

В свою очередь Джо Байден в ходе саммита сообщил российскому коллеге об обеспокоенности Вашингтона и европейских союзников из-за якобы наращивания военного присутствия РФ у границ Украины. В ходе беседы американский лидер дал понять Путину, что США и союзники ответят решительными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации, отметили в Белом доме.

6 декабря, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.