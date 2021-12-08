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Путин и Байден на переговорах не обсуждали возможность личной встречи

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден на прошедших во вторник, 7 декабря, переговорах не обсуждали новый контакт. Об этом заявил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков по итогам переговоров двух лидеров.

«Что касается дальнейшей работы президентов, то они конкретно об этом не договаривались», — заявил журналистам Ушаков.

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На двухчасовых переговорах лидеры РФ и США предметно обсудили Украину, расширение НАТО и диппредставительства

Однако, по его словам, ранее на уровне доверенных лиц высокопоставленных политиков обсуждалось проведение видеоконферении. Кроме того, он отметил, что дальнейшие контакты, в том числе «встреча президентов на нейтральной территории» будет обговорена в будущем.

При этом помощник Путина отметил, что новый разговор президентов РФ и США по телефону или видео-конференц-связи может быть легко организован при необходимости. Однако он заметил, что личные встречи — это наиболее продуктивный вид дипломатической работы.

«В зависимости от обстоятельств это легко делается, они же могут организовать даже не закрытую видеоконференцию, а просто телефонный разговор, этим они тоже активно пользуются», — сказал представитель Кремля, отметив, что нужно будет учитывать складывающиеся отношения между лидерами двух стран.

Беседа лидеров длилась два часа. В Кремле назвали переговоры Путина и Байдена откровенными и деловыми. Уточнялось, что лидеры обсудили реализацию итогов состоявшегося в июне в Женеве российско-американского саммита, а также договорились продолжать диалог между странами.

Кроме того, в ходе разговора главы государств обсудили ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, стратегическую стабильность и вопрос двусторонних отношений.

Агентство Bloomberg сообщило, что после встречи с Путиным лидеры Великобритании и ряда европейских стран обсудят с Байденом итоги переговоров на высшем уровне. В этот же день стало известно, что Байден намерен провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским после беседы с Путиным.

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