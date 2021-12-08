Ушаков раскрыл слова Путина о саботаже Украиной минских соглашений

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с лидером США Джо Байденом прямо указал на саботаж Киевом выполнения минских договоренностей. Об этом журналистам рассказал помощник президента Юрий Ушаков на брифинге по итогам переговоров, прошедших 7 декабря.

«Прямо было сказано, что Украина саботирует выполнение «Минска-2», — указал Ушаков.

При этом помощник российского лидера добавил, что Путин достаточно подробно проинформировал о том, как именно Киевом не выполняются соответствующие минские договоренности и достигнутые в рамках саммита «нормандской четверки» вопросы.

В частности, по его словам, Украина затягивает переговорный процесс в контактной группе, стремится исключить из переговорного процесса Донбасс.

По оценке политика, обсуждение украинского вопроса заняло очень много времени.

Кроме того, Ушаков отметил, что президент России сказал Байдену о «красных линиях», которые представляют собой дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений.

По его словам, Путин отметил, что эти «красные линии», в частности, исключают любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения.

Ранее во вторник сообщалось, что преобладающее место в разговоре Путина и Байдена заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования.

Переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Беседа политиков длилась два часа.

Отмечалось, что в ходе разговора главы государств могли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, двусторонние отношения.

7 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что власти США прилагают все усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Шеф Пентагона также отметил, что очерчивание перед РФ «красных линий» США в отношении Украины только усугубит проблему.

В тот же день Песков отметил, что президент РФ Владимир Путин в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения президента США Джо Байдена по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

6 декабря пресс-секретарь делегации ДНР в контактной группе Владислав Московский отметил, что для достижения мира в Донбассе Киев должен вести прямой диалог с самопровозглашенными Донецкой и Луганской народными республиками, а не с Москвой.

Ранее, 4 декабря, американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

21 ноября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке России к нападению на Украину. По его словам, не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».