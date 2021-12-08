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Ушаков рассказал об отмеченных Путиным «красных линиях» в разговоре с Байденом

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Президент РФ Владимир Путин сказал американскому лидеру Джо Байдену, что «красные линии» — это дальнейшее продвижение НАТО на восток и размещение на Украине наступательных вооружений. Об этом сообщил во вторник, 7 декабря, помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Как передает Ушаков, Путин в разговоре с президентом США отметил, что есть определенные «красные линии», которые, в частности, исключают любое продвижение НАТО на восток и размещение на территории Украины угрожающих нам оружейных систем, особенно наступательного вооружения.

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Ранее во вторник сообщалось, что преобладающее место в разговоре Путина и Байдена заняла проблематика, связанная с внутриукраинским кризисом и отсутствием прогресса в выполнении Минских договоренностей, являющихся безальтернативной основой мирного урегулирования.

Главы государств обменялись мнениями на тему Украины. В частности, Путин «на конкретных примерах проиллюстрировал деструктивную линию Киева, направленную на полный демонтаж Минских соглашений и договоренностей, достигнутых в нормандском формате».

Переговоры лидеров шли «жестко один на один», переводчики находились в другом помещении. Беседа политиков длилась два часа.

Отмечалось, что в ходе разговора главы государств смогли обсудить ситуацию на Украине, расширение НАТО на восток, международную повестку, двусторонние отношения.

7 декабря министр обороны США Ллойд Остин заявил, что власти США прилагают все усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Шеф Пентагона также отметил, что очерчивание перед РФ «красных линий» США в отношении Украины только усугубит проблему.

В тот же день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

Россия не раз отвергала обвинения Запада и Украины в агрессивных действиях, заявляя, что никому не угрожает и ни на кого не собирается нападать, а заявления об агрессии РФ используются как предлог, чтобы разместить больше военной техники НАТО вблизи российских границ.

При этом Киев и западные государства в последнее время выражают обеспокоенность в связи с якобы усилением агрессивных действий со стороны России у границ Украины.

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