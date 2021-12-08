Колокольцев предложил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского

Глава Министерства внутренних дел России (МВД) Владимир Колокольцев предложил представить к государственной награде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, обезвредившего и задержавшего мужчину, который устроил стрельбу в МФЦ столичного района Рязанский. Об этом 7 декабря сообщил портал «МВД Медиа».

Как следует из сообщения, правоохранитель отличился при задержании вооруженного злоумышленника, убившего двух и ранившего четырех людей, в том числе 10-летнюю девочку.

Как стало известно из сообщения официального представителя ведомства Ирины Волк, в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться.

Инспектор ОВМ ОМВД РФ, старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Он задержал убегавшего мужчину, несмотря на отсутствие оружия. При этом у злоумышленника были при себе пистолет и нож.

Стрельба произошла 7 декабря. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Известно, что мужчина застрелил сотрудника МФЦ Владимира Шеменева и охранника Алексея Рузлева. Мэр столицы Сергей Собянин назвал героем погибшего при стрельбе в МФЦ охранника, который закрыл собой посетителей.

Пострадавшую девочку 10 лет успешно прооперировали в Морозовской больнице после того, как она получила огнестрельное ранение в шею.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела. В квартире и машине мужчины прошли обыски.