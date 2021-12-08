Прямой эфир
Происшествия
В Ингушетии обстреляли автобус с детьми и избили водителя
Экономика
Россия обогнала Швецарию по экспорту шоколада и вошла в 10 экспортеров мира
Мир
США заявили о приостановке СП-2 в случае вторжения РФ на Украину
Мир
Меркель впервые за 11 лет не вошла в список самых влиятельных женщин
Мир
Киев ввел санкции против компаний — владельцев самолетов Медведчука и Козака
Общество
В квартире и машине подозреваемого в стрельбе в МФЦ прошли обыски
Мир
Россия и США могут обсудить до конца года выдачу виз дипломатам
Мир
Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе
Мир
Россия сможет оспорить решение по скифскому золоту в 2022 году
Мир
В Кремле назвали переговоры Путина и Байдена откровенными и деловыми

Колокольцев предложил наградить задержавшего стрелка из МФЦ полицейского

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Глава Министерства внутренних дел России (МВД) Владимир Колокольцев предложил представить к государственной награде старшего лейтенанта полиции Георгия Домолаева, обезвредившего и задержавшего мужчину, который устроил стрельбу в МФЦ столичного района Рязанский. Об этом 7 декабря сообщил портал «МВД Медиа».

Стой, проверять буду: в РФ готовятся ввести цифровой учет оружия и патронов
Госдума оперативно примет нормы по ужесточению контроля за огнестрельными средствами

Как следует из сообщения, правоохранитель отличился при задержании вооруженного злоумышленника, убившего двух и ранившего четырех людей, в том числе 10-летнюю девочку.

Как стало известно из сообщения официального представителя ведомства Ирины Волк, в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице вошел мужчина и открыл стрельбу по находившимся в нем гражданам, после чего попытался скрыться.

Инспектор ОВМ ОМВД РФ, старший лейтенант полиции Георгий Домолаев, услышав хлопки и звук пожарной сирены, выбежал в коридор. Он задержал убегавшего мужчину, несмотря на отсутствие оружия. При этом у злоумышленника были при себе пистолет и нож.

Стрельба произошла 7 декабря. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Известно, что мужчина застрелил сотрудника МФЦ Владимира Шеменева и охранника Алексея Рузлева. Мэр столицы Сергей Собянин назвал героем погибшего при стрельбе в МФЦ охранника, который закрыл собой посетителей.

Пострадавшую девочку 10 лет успешно прооперировали в Морозовской больнице после того, как она получила огнестрельное ранение в шею.

Возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела. В квартире и машине мужчины прошли обыски.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021