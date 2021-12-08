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США заявили о приостановке СП-2 в случае вторжения РФ на Украину

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Замгоссекретаря США Виктория Нуланд заявила, что в случае вторжения России на Украину «Северный поток – 2» будет приостановлен.

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На слушаниях в сенате журналисты спросили Нуланд, видит ли она готовность нового правительства Германии к решительным действиям, в том числе в отношении проекта СП-2.

«Я считаю, что да. Сегодня, как вы знаете, первый день работы нового германского правительства, и мы уже начали с ними интенсивные консультации», — подчеркнула замгоссекретаря США, передает ТАСС.

По ее словам, Россия якобы сконцентрировала вокруг Украины около 100 тыс. военных и продолжает наращивать группировку.

«Санкции в случае вторжения РФ на Украину будут равнозначны полной изоляции Москвы от мировой финансовой системы», — также подчеркнула Виктория Нуланд.

При этом 7 декабря сообщалось, что законодатели Соединенных Штатов убрали положение о введении санкций против газопровода «Северный поток – 2» из согласованного проекта оборонного бюджета страны на будущий финансовый год.

Известно, что до этого санкционеры требовали, чтобы данные рестрикции были включены в законопроект по обороне, который обычно принимается широким консенсусом обеих партий, и даже временно заблокировали его принятие из-за отсутствия этих санкций.

В этот же день министр обороны США Ллойд Остин заявил, что власти США прилагают все усилия, чтобы ситуация вокруг Украины не привела к военной конфронтации. Он также отметил, что очерчивание перед РФ «красных линий» США в отношении Украины только усугубит проблему.

В тот же день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается осуществить нападение на нее.

6 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного решения проблемы Донбасса силовым методом.

4 декабря американская газета The Washington Post со ссылкой на чиновников в администрации США сообщила, что Россия в начале 2022 года якобы намерена осуществить вторжение на Украину, задействовав «до 175 тыс. военных». Издание сослалось на спутниковые снимки и сообщило, что силы РФ сосредоточены в четырех точках.

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