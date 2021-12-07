Россия и США могут обсудить до конца года выдачу виз дипломатам

До конца текущего года дипломаты России и США планируют провести еще одну встречу по вопросу нормализации двусторонней выдачи виз дипломатам. Об этом заявил во вторник, 7 декабря, генеральный консул РФ в Хьюстоне Александр Захаров на полях проходящего в эти дни 23-го Мирового нефтяного конгресса.

«В ходе встречи в Вене представители МИД РФ и госдепартамента США договорились провести еще одну встречу до конца года», — цитируют «РИА Новости» Захарова.

Представитель дипмиссии отметил, что точная дата совещания пока не определена.

Местом проведения переговоров будет выбрана, по словам Захарова, «одна из европейских столиц».

Заявление генконсула было сделано на фоне появившейся информации о признании неудовлетворительным состояния сотрудничества РФ и США из-за «урезанных диппредставительств обеих стран». В частности, из-за трудностей в работе, которые создает нехватка дипломатов.

Президент России Владимир Путин назвал причиной неудовлетворительного сотрудничества линию американских властей, которые еще пять лет назад «начали практиковать масштабные ограничения, запреты и массовые высылки российских дипломатов».

Ранее во вторник, 7 декабря, генконсул РФ в Хьюстоне Александр Захаров заявил о позитивных сдвигах в диалоге с США по визам. По его словам, в данном вопросе Москва может надеяться на более крупные и значимые результаты.

Однако до этого, 5 декабря, посол США в России Джон Салливан заявил, что Соединенные Штаты не могут увеличить дипломатическое присутствие в России, поскольку американским дипломатам не выдают российские визы. По его словам, сложившуюся ситуацию можно охарактеризовать как «визовый тупик».

1 декабря официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что страну к 31 января 2022 года должны покинуть сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет. Она подчеркнула, что подобное решение не является выбором российской стороны.

27 ноября российский посол в США Анатолий Антонов сообщил, что 27 российских дипломатов с семьями вынужденно покинут США 30 января 2022 года. Еще столько же специалистов дипломатического представительства РФ уедут из страны через полгода — 30 июня.