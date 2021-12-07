Прямой эфир
Мир
Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе
Общество
В Москве тарифы ЖКХ сохранятся на текущем уровне до июля 2022 года
Мир
США не будут направлять своих солдат на Украину для «войны с Россией»
Общество
Тишковец назвал снегопад в Москве 7 декабря сильнейшим с 1949 года
Экономика
США намерены противостоять запуску СП-2 в случае «вторжения» РФ на Украину
Спорт
Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Мир
В Белоруссии заявили об отсутствии влияния продэмбарго на граждан
Мир
В посольстве РФ объяснили данные о запрете покидать ЮАР людям с «Омикрон»-штаммом
Интернет
В работе Facebook и Tinder зафиксировали сбой
Мир
После переговоров с Путиным Байден обсудит результаты с союзниками в Европе

В квартире стрелявшего в МФЦ проходят обыски

0
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021