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Самолет-памятник МиГ-23 установят на территории школы в Иркутске

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Самолет-памятник появится на территории школы № 21 имени Юрия Гагарина в Иркутске. МиГ-23 перевезут с площадки бывшего военного городка, где ведется строительство Суворовского училища. Транспортировать технику будут на трале в ночь с 11 на 12 декабря под контролем сотрудников ГИБДД.

«Надеюсь, он станет достойным символом нашей «космической школы» и вклада иркутян в развитие космоса», — заявил заместитель мэра Иркутска Георгий Комаров. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

МиГ-23 — советский многоцелевой истребитель третьего поколения с верхним расположением крыла изменяемой стреловидности разработки ОКБ-155. Первый полет на опытном самолете «23-11» выполнил 10 июня 1967 года летчик-испытатель А.В. Федотов.

В конце ноября памятник боевому самолету МиГ-19П установили в микрорайоне Авиаторов Балашихинского городского округа Подмосковья. На постаменте можно увидеть настоящий истребитель-перехватчик, восстановленный специалистами Военно-технического музея Черноголовки. Открыли памятник в преддверии юбилея начала контрнаступления советских войск под Москвой.

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