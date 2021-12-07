Прямой эфир
Мир
Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе
Общество
В Москве тарифы ЖКХ сохранятся на текущем уровне до июля 2022 года
Мир
США не будут направлять своих солдат на Украину для «войны с Россией»
Общество
Тишковец назвал снегопад в Москве 7 декабря сильнейшим с 1949 года
Экономика
США намерены противостоять запуску СП-2 в случае «вторжения» РФ на Украину
Спорт
Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону
Мир
В Белоруссии заявили об отсутствии влияния продэмбарго на граждан
Мир
В посольстве РФ объяснили данные о запрете покидать ЮАР людям с «Омикрон»-штаммом
Интернет
В работе Facebook и Tinder зафиксировали сбой
Мир
После переговоров с Путиным Байден обсудит результаты с союзниками в Европе

Более десятка камер установят на опасных участках в Рассказово

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На территории Рассказово (Тамбовская область) намерены установить 11 камер видеонаблюдения. Вопрос обеспечения безопасности жителей в общественных местах обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в администрации города.

Как рассказал и.о. начальника службы участковых уполномоченных полиции МОМВД России «Рассказовский» Сергей Крылов, в текущем году число правонарушений, связанных с общественной безопасностью, возросло. Во многом это обусловлено отсутствием достаточного количества камер.

В 2022 году на территории города намерены установить 11 комплексов видеонаблюдения. Их смонтируют в рамках реализации мероприятий аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».

Кроме того, власти сейчас прорабатывают вопрос круглосуточного освещения улиц. В планах заменить светильники на современные энергосберегающие. Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру», работа в данном направлении проводится уже в течение нескольких лет.

Так, в Рассказово реализуется концессионное соглашение, в рамках которого намерены провести замену 2,7 тыс. светильников на 109 улицах. На сегодняшний день заменено более 1,6 тыс. объектов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021