Более десятка камер установят на опасных участках в Рассказово
На территории Рассказово (Тамбовская область) намерены установить 11 камер видеонаблюдения. Вопрос обеспечения безопасности жителей в общественных местах обсудили на заседании межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в администрации города.
Как рассказал и.о. начальника службы участковых уполномоченных полиции МОМВД России «Рассказовский» Сергей Крылов, в текущем году число правонарушений, связанных с общественной безопасностью, возросло. Во многом это обусловлено отсутствием достаточного количества камер.
В 2022 году на территории города намерены установить 11 комплексов видеонаблюдения. Их смонтируют в рамках реализации мероприятий аппаратно-программного комплекса «Безопасный город».
Кроме того, власти сейчас прорабатывают вопрос круглосуточного освещения улиц. В планах заменить светильники на современные энергосберегающие. Как отмечает ИА «ОнлайнТамбов.ру», работа в данном направлении проводится уже в течение нескольких лет.
Так, в Рассказово реализуется концессионное соглашение, в рамках которого намерены провести замену 2,7 тыс. светильников на 109 улицах. На сегодняшний день заменено более 1,6 тыс. объектов.