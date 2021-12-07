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Минфин США ввел санкции в отношении сил спецназа Ирана

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Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) ввело санкции в отношении антитеррористических сил специального назначения Ирана. Об этом 7 декабря говорится в сообщении на сайте министерства.

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Меры приняты в связи с серьезными нарушениями прав человека и репрессивными актами, направленными против гражданских лиц, политических оппонентов и мирных протестующих.

«В рамках общегосударственной приверженности демократии Казначейство предпринимает ряд действий, направленных на повышение ответственности тех, кто подрывает доверие к демократическим институтам», —отметили в ведомстве.

Также OFAC назначает две организации и двух лиц, которых Государственный департамент определил как виновных в ряде грубых нарушений прав человека в Иране.

Как полагают в минфине, спецподразделения сил по обеспечению соблюдения законов Ирана играли ключевую роль в разгоне протестующих, оспаривавших итоги президентских выборов в Исламской Республике в 2009 году. Также нарушались права человека и в следственном изоляторе, управляемом спецподразделением.

Иранские силовики применили чрезмерную силу, открыв огонь по невооруженным демонстрантам, в том числе женщинам и детям, из автоматического оружия. Они блокировали главные улицы вооруженными автомобилями и беспорядочно стреляли по толпам из крупнокалиберных пулеметов, отмечают в минфине.

Санкции введены, в частности, в отношении командиров подразделений Хасана Карами и Мозсена Эбрахими. Меры приняты и в отношении Голамреза Сулеймани, командира одного из важнейших подразделений внутренней безопасности Ирана.

4 декабря США не исключили мер против Ирана, если Тегеран будет затягивать и саботировать переговоры в Вене по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД). 29 ноября США заявили о нацеленности на возвращение к соблюдению СВПД с Ираном.

СВПД заключили в 2015 году, он предполагал снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана как гарант неполучения Тегераном ядерного оружия. Однако в мае 2018 года США объявили об одностороннем выходе из него и восстановлении жестких санкций против Тегерана. В ответ Иран постепенно начал отказываться от своих обязательств в рамках договора.

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