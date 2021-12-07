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Около 600 км дорог планируют отремонтировать в Липецкой области в 2022 году

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На территории Липецкой области в 2022 году планируют отремонтировать 579 км дорог и реконструировать еще 11,3 км. Об этом и.о. первого замглавы региона Александр Рябченко рассказал на брифинге, состоявшемся в Центре управления регионом (ЦУР) 7 декабря.

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По его словам, из бюджетов разных уровней на дорожный ремонт выделят 10,2 млрд рублей. Приоритетными объектами станут автодороги Воскресеновка–Ивановка–Березовка–Данков, а также Измалково–Чернава. На них пройдет капитальный ремонт, как и на нескольких участках в Елецком, Добровском, Измалковском, Лебедянском и Усманском районах, пишет LipetskMedia.

Также ремонт запланирован на трех мостах в Добринском, Становлянском и Липецком районах. В Липецке ремонтные работы охватят почти весь центр города.

В бюджете Липецка на 2022 год на дорожный ремонт предусмотрено более 1 млрд рублей, отмечает GOROD48. В частности, средства направят на продолжение реконструкции улицы 50 лет НЛМК, а также разработку проектно-сметных документаций обновления дороги по улице Папина, ремонт мостов через Липовку по улицам Советской и Октябрьской, капремонт Октябрьского моста.

Среди главных целей также находится третья очередь Восточного обхода Липецка, рассказал начальник регионального управления дорог и транспорта Иван Мычелкин. Она будет наиболее трудоемкой, поскольку предстоит возвести мост через Матыру. Стоимость работ на сегодняшний день оценивается в 1,2 млрд рублей, но сумма может вырасти из-за удорожания материалов.

В 2021 году объемы выполненных дорожных работ стали рекордными. Подрядчики реконструировали 24,1 км дорог, отремонтировали — 601 км. На эти цели направили 10,1 млрд рублей. Кроме того, были реконструированы мосты в Ельце и Данкове.

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