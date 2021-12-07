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Собянин назвал героем погибшего при стрельбе в МФЦ охранника

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Погибший при стрельбе в московском МФЦ сотрудник охраны и полицейский, который в одиночку задержал злоумышленника, являются героями. Об этом заявил во вторник, 7 декабря, мэр столицы Сергей Собянин.

«Погибший сотрудник охраны в МФЦ района Рязанский Алексей Рузлев повел себя геройски — в прямом смысле грудью закрыл от убийцы посетителей», — написал Собянин на своей странице «ВКонтакте».

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Мэр также заявил о героизме старшего лейтенанта Георгия Домолаева, который один, без оружия, задержал преступника.

Собянин добавил, что в результате стрельбы погиб сотрудник МФЦ Владимир Шеменев.

Стрельба произошла 7 декабря. Погибли два человека, еще четверо пострадали. По предварительным данным, нападавший — 45-летний Сергей Глазов.

По информации «Известий», злоумышленник устроил скандал, после того как его попросили надеть маску на входе. Мужчина, по словам очевидцев, вел себя неадекватно, делал громкие заявления про конец света и называл пандемию коронавируса мировым заговором.

Стрелявшего обезвредил Домолаев, находившийся на рабочем месте без оружия. Глава МВД РФ Владимир Колокольцев принял решение представить его к государственной награде.

Среди пострадавших оказалась девочка 10 лет, она получила огнестрельное ранение в шею. Ребенка успешно прооперировали в Морозовской больнице.

В отношении открывшего стрельбу возбуждено уголовное дело по факту убийства и незаконного оборота оружия. Прокуратура Москвы взяла на контроль расследование этого дела.

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