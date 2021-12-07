Киев ввел санкции против компаний — владельцев самолетов Медведчука и Козака

Пакет санкций, которые недавно ввел в действие президент Украины Владимир Зеленский, включил в себя компании, где оказались зарегистрированы депутаты Верховной рады, члены партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его коллега по парламенту Тарас Козак. Об этом 7 декабря сообщает местное издание «Зеркало недели».

По его информации, во вторник на официальном сайте украинского государства было подтверждено введение в действие санкций в отношении компаний Alpha Bravo Aviation LLC, G200 203 LLC и Cascade Holding. При этом первые две зарегистрированы в США, а третья — на Каймановых островах.

Как уточняет издание, на данные фирмы «зарегистрированы три лайнера Виктора Медведчука и Тараса Козака», которыми политики якобы пользовались для полетов в Москву. Также отмечается, что самолеты покинули страну по решению Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о санкциях, которое было принято в прошлом месяце.

Согласно указу Зеленского, ограничительные меры будут иметь законную силу в течение трех лет с момента их введения.

Ранее, 12 ноября, сообщалось, что Служба безопасности Украины не допустила в воздушное пространство страны бизнес-джет, которым, по данным ведомства, владеет подозреваемый в госизмене депутат Верховной рады Тарас Козак. Отмечалось, что политик находится под санкциями СНБО, а неизвестные пытались вывести данный самолет из-под наложенных ограничений, сменив его бортовой номер.

10 ноября СБУ предложила ввести санкции против компаний — владельцев самолетов, которыми пользовался Медведчук. Собственники этих судов пытались изменить юридические компании, указали в ведомстве.

В феврале этого года СНБО Украины решил ввести санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе владельцев самолетов, на которых осуществлялись перелеты в Россию. Ограничения распространяются на всё имущество Медведчука и его супруги Оксаны Марченко.