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Захарова обратила внимание на французское вооружение ВСУ в Донбассе

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала о видеоролике, на котором украинский военнослужащий в Донбассе позирует с французским гранатометом. Об этом дипломат рассказал 7 декабря в своем Telegram-канале.

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По словам Захаровой, в то время как CNN сообщает о якобы эвакуации американцев из Украины, времени на разбор фактов не остается. Однако французские журналисты обратили внимание на опубликованный в конце ноября ролик в Tik Tok. На нем военнослужащий 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ позирует с ручным противотанковым гранатометом.

«Это APILAS — разработанная французским военно-промышленным предприятием GIAT Industries реактивная установка, которая находится на вооружении армии Франции с 1983 года», — пишет Захарова.

По ее словам, на кадрах солдат целится в сторону из РПГ, виден момент выстрела и взрыв.

Журналисты из Франции интересуются, как современное высокотехнологичное французское вооружение попало на линию соприкосновения ВСУ и сил народных республик Донбасса, продолжила Захарова. Она допустила, что вооружение можно купить на черном рынке, но также может быть и прямая продажа.

«Кстати, информация о поставках партий APILAS ВСУ циркулировала ещё в начале года со ссылкой на разведку ЛНР», — добавила дипломат.

Она задалась вопросом, как подобное сочетается с позицией Парижа, как гаранта Минских соглашений.

Ранее в этот же день официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано заявил, что ЕС не приемлет никакой агрессии в отношении Украины и жестко ответит, если Россия попытается напасть на нее.

6 декабря секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну.

С 2014 года Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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