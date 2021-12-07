Нарушения в организации уборки снега выявлены во Владивостоке

Прокуратура Владивостока обнаружила нарушения в деятельности уполномоченных органов при ликвидации последствий снегопада, прошедшего 30 ноября. Выявлено свыше 125 участков улиц, не соответствующих требованиям к их содержанию, что явилось следствием ненадлежащей подготовки и организации работы специализированного предприятия в зимний период.

Установлены факты недостаточного количества снегоуборочной техники, неукомплектованности персоналом, рассказали ИА PrimaMedia в прокуратуре Приморского края. В отношении и.о. директора «Содержания городских территорий» и заместителя главы администрации города возбуждены дела об административном правонарушении.

Как сообщалось 25 ноября, прокуратура ЕАО взяла под контроль ликвидацию последствий снежного циклона в Биробиджане. Особое внимание уделили вопросам работы аварийно-спасательных служб, коммунальных служб и управляющих компаний. Надзорное ведомство установило, что на некоторых улицах города, на автобусных остановках и тротуарах работы по очистке снега не проводились, что затруднило движение транспорта и пешеходов.