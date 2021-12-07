В Москве тарифы ЖКХ сохранятся на текущем уровне до июля 2022 года

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал распоряжение, согласно которому тарифы на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) в столице не изменятся до 1 июля 2022 года. Документ опубликован на официальном сайте мэра во вторник, 7 декабря.

«В соответствии с постановлением правительства РФ «О формировании индексов изменения размеры платы граждан за коммунальные услуги в РФ», внести изменения в распоряжение мэра Москвы «О предельных индексах изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Москве», — говорится в документе.

В тексте отмечается, что в Москве рост тарифов ЖКХ с 1 января по 30 июня 2019 года составил 1,7%, с 1 июля по 31 декабря 2019 года — 4,8%. С 1 января по 30 июня 2020 года роста тарифов не было, с 1 июля по 31 декабря 2020 года он составил 5%. 1 января по 30 июня 2021 года роста не было, а с 1 июля по 31 декабря 2021 года рост составил 4,6%.

С 1 января по 30 июня 2022 года показатель не увеличится, а с 1 июля по 31 декабря 2022 года возрастет на 6%, передает агентство городских новостей «Москва».

Ранее, 26 ноября, сообщалось, что большая часть дохода россиян уходит на продукты питания, услуги ЖКХ и кредиты. Так, на оплату услуг жилищно-коммунального хозяйства тратят большую часть семейного дохода 45% опрошенных, а на кредиты — 30% респондентов. Затраты на продукты питания (70%) стали лидирующей статьей для россиян.