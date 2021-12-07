Морозы до -28 градусов ожидаются в Новосибирске

Синоптики прогнозируют резкое похолодание на территории Новосибирска. Температура опустится до –28 градусов.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, изменения погоды обусловлены вторжением арктического холода в южные районы Сибири 8-10 декабря. В регионе ожидаются «температурные качели». 8 декабря похолодает до –17…–19 градусов в ночные и дневные часы. Местами возможен небольшой снег. 9 декабря преимущественно без осадков, температура воздуха опустится до –25…–27 градусов. Об этом пишет VN.RU.

Уже 10 декабря температура воздуха поднимется до –9…–12 градусов. 11 ноября ожидается –7...–8 градусов днем.

ГИБДД просит новосибирцев быть осторожными при наступлении морозов. Инспекторы отмечают, что водители зачастую не меняют стиль вождения, несмотря на изменение погодных условий. Также пешеходам напоминают, что в зимних условиях тормозной путь автомобилей увеличивается, поэтому выходить на дорогу следует только после оценки ситуации.