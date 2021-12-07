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Мошенники похитили свыше 3 млн рублей со счетов жителей Рязани

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За неделю в Рязанской области выявлено два случая дистанционного мошенничества. Потерпевшие лишились свыше 3 млн рублей.

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58-летней рязанке поступали звонки от незнакомцев, которые представлялись сотрудниками службы безопасности банка. Они рассказали, что на имя женщины кто-то якобы пытается оформить кредит. Злоумышленники предложили перевести все накопления на «резервный счет», чтобы предотвратить утечку средств. Потерпевшая осуществила перевод на 1,7 млн рублей, пишет РИА «7 новостей».

В Железнодорожном районе Рязани неизвестные позвонили пожилому мужчине и заявили, что его сын якобы попал в аварию в нетрезвом виде и насмерть сбил пешехода. Чтобы «не раздувать дело», мошенники, представившиеся полицейскими, предложили передать с курьером 1,3 млн рублей. После передачи денег пенсионер позвонил сыну и узнал, что в аварию тот не попадал.

Сотрудники полиции просят жителей региона быть бдительными и не переводить средства на «резервные счета» и «свободные ячейки», а также не доверять людям, которые сообщают о несчастных случаях или ДТП.

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