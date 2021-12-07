Байден выразил надежду на личную встречу с Путиным

В начале онлайн-саммита американский президент Джо Байден 7 декабря сообщил, что надеется в будущем встретиться с российским лидером Владимиром Путиным лично. Первые кадры виртуальной встречи глав государств показали мировые СМИ.

Президент России проводит встречу, находясь в Сочи в резиденции «Бочаров Ручей». На кадрах, которые опубликовали СМИ, видно, что перед столом главы государства установлен большой экран. В данной встрече не принимают участие делегации двух стран, два президента проводят конференцию тет-а-тет.

Сообщалось, что на саммите речь может идти о расширении Североатлантического альянса к российским границам, ситуации в Афганистане, а также о внутриукраинском кризисе.

Ожидается, что Байден и Путин уделят внимание реализации договоренностей, которые стороны согласовали в ходе предыдущей встречи, прошедшей 16 июня на вилле Ла-Гранж в Швейцарии. В результате переговоров в Женеве Путин и Байден в совместном заявлении отметили, что РФ и США будут использовать диалог для контроля над вооружениями. Белый дом и Кремль заявили, что продление Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3) — доказательство приверженности стран принципу сохранения стратегической стабильности.

В тот же день пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков выразил уверенность, что Путин «будет готов донести свои озабоченности до американского коллеги», а также дать Байдену соответствующие разъяснения. Также он сказал, что в РФ не видят косвенных подтверждений от США о возможности введения новых антироссийских санкций.

Ранее в конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

11 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения РФ на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.

При этом Владимир Путин назвал подобные обвинения алармистскими. Он указал, что учения НАТО с использованием стратегического оружия в Черном море представляют вызов для РФ, но Москва не будет нагнетать обстановку.