Легкие тракторы закупят для благоустройства Ульяновска

В Ульяновске подписано распоряжение специальной техники для Городского центра по благоустройству и озеленению. Поставки возможны уже в I квартале 2022 года.

Согласно распоряжению, будут закуплены четыре шарнирно-сочлененных трактора марки MultiOne. По словам директора центра по благоустройству и озеленению Геннадия Моргунова, итальянские тракторы не имеют российских аналогов. Легкие модели подходят для содержания скверов и парков, так как не создают значительной нагрузки. Об этом пишет ulpravda.ru. Кроме того, планируется приобретение автогидроподъемника на шасси «Урал NEXT».

Для выполнения различных работ планируется покупка ямобуров и экскаваторного ковша для посадки деревьев и кустарников. Использование оборудования позволит минимизировать ручной труд.