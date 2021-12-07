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Легкие тракторы закупят для благоустройства Ульяновска

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В Ульяновске подписано распоряжение специальной техники для Городского центра по благоустройству и озеленению. Поставки возможны уже в I квартале 2022 года.

Согласно распоряжению, будут закуплены четыре шарнирно-сочлененных трактора марки MultiOne. По словам директора центра по благоустройству и озеленению Геннадия Моргунова, итальянские тракторы не имеют российских аналогов. Легкие модели подходят для содержания скверов и парков, так как не создают значительной нагрузки. Об этом пишет ulpravda.ru. Кроме того, планируется приобретение автогидроподъемника на шасси «Урал NEXT».

Для выполнения различных работ планируется покупка ямобуров и экскаваторного ковша для посадки деревьев и кустарников. Использование оборудования позволит минимизировать ручной труд.

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