Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Орле

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Орле вблизи образовательных учреждений и на улицах. На эти цели из бюджета региона направлено 5,3 млн рублей.

Поставку контейнеров до конца года осуществят два индивидуальных предпринимателя. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Контейнеры выделяются синим цветом, они изготовлены из стальных листов и имеют вместимость 0,8 кубометра. Администрация Орла определила площадки при многоквартирных домах, где жители регулярно проявляют культуру обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, контейнеры появятся у детских садов и школ.

Установка контейнеров ведется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».