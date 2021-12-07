Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Экономика
Президент РФ заявил о необходимости вернуть инфляцию к 4% в 2022 году
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Дании сняли арест с российского судна «Академик Иоффе»
Общество
Иммунолог рассказал о разнице течения ковида при штаммах «Омикрон» и «Дельта»
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку успешно прооперировали

Контейнеры для раздельного сбора мусора установят в Орле

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Контейнеры для раздельного сбора мусора появятся в Орле вблизи образовательных учреждений и на улицах. На эти цели из бюджета региона направлено 5,3 млн рублей.

Поставку контейнеров до конца года осуществят два индивидуальных предпринимателя. Об этом сообщает InfoOrel.ru. Контейнеры выделяются синим цветом, они изготовлены из стальных листов и имеют вместимость 0,8 кубометра. Администрация Орла определила площадки при многоквартирных домах, где жители регулярно проявляют культуру обращения с твердыми коммунальными отходами. Кроме того, контейнеры появятся у детских садов и школ.

Установка контейнеров ведется в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021