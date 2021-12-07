США намерены противостоять запуску СП-2 в случае «вторжения» РФ на Украину

Вашингтон окажет давление на Берлин, чтобы остановить реализацию российского трубопровода «Северный поток – 2» (СП-2), если президент РФ Владимир Путин «вторгнется на Украину». Об этом во вторник, 7 декабря, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Администрация президента Джо Байдена хочет, чтобы новое немецкое правительство взяло на себя обязательства остановить СП-2 в случае российского «вторжения», сказано в публикации.

Собеседники агентства считают, что в ходе переговоров Байдена с Путиным 7 декабря хозяин Белого дома может сообщить российскому лидеру о возможных рестрикциях против СП-2, которые станут ответом на действия РФ против Украины.

«Среди других возможных мер — санкции против российских банков и экспорта российских товаров. Цель состоит в том, чтобы согласовать пакет, который был бы всеобъемлющим, быстро реализуемым и достаточно экономически болезненным, чтобы служить настоящим сдерживающим фактором», — говорится в статье.

Высокопоставленный источник в европейской разведке рассказал агентству, что Берлин будет соблюдать положения Вашингтонской декларации, которую врио канцлера Германи Ангела Меркель и Джо Байден подписали 15 июля.

Вероятно, США призовут своего партнера поддержать его в защите «геополитических интересов», которые Германия согласилась отстаивать вместе с Белым домом. Согласно декларации, два государства договорились «защищать права человека и бороться с несправедливостью и неравенством по всему миру».

Ранее в конце ноября ряд западных СМИ сообщил о возможности российского «вторжения» на Украину. Так, 21 ноября, издание The New York Times предупредило со ссылкой на сведения, полученные от спецслужб США, что союзникам в Европе срочно нужно разработать план сдерживания Москвы, которая якобы стремится совершить нападение на Украину.

О том, что заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину Запад искусственно нагнетает истерику, говорил и официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Североатлантическому альянсу необходимо прекратить провокационную деятельность у границ РФ, а также перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

12 ноября первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский опроверг сведения о якобы имеющихся планах вторжения России на Украину. Он подчеркнул, что страна этого никогда не планировала и не планирует никаких вторжений.