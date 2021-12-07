Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Экономика
Президент РФ заявил о необходимости вернуть инфляцию к 4% в 2022 году
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Дании сняли арест с российского судна «Академик Иоффе»
Общество
Иммунолог рассказал о разнице течения ковида при штаммах «Омикрон» и «Дельта»
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку успешно прооперировали

В Люберцах мужчина выбросил собаку из окна 14-го этажа

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Полицейские в Московской области задержали мужчину после гибели собаки, которую выбросили из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Дело Шанти: убийца собаки из Новосибирска получил реальный срок
Обвинительного приговора для него требовал весь город

Ранее в полицию подмосковных Люберец поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Наташинская, выбросили щенка. Животное в результате падения с высоты скончалось. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния — им оказался житель города Люберцы 1992 года рождения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В начале октября жители Северодвинска Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович жестоко убили кота по кличке Кузя, которого выкрали у матери Артема, чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным снимали на видео и выкладывали в Сеть.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело, а останки замученного до смерти животного отправили на экспертизу. Теперь живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю» с требованием сурового наказания обоим подозреваемым в пытках и убийстве кота. В акции уже поучаствовали 30 ветеринарных клиник и 10 котокафе из 20 городов России.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021