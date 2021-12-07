В Люберцах мужчина выбросил собаку из окна 14-го этажа

Полицейские в Московской области задержали мужчину после гибели собаки, которую выбросили из окна квартиры, расположенной на 14-м этаже. Об этом во вторник, 7 декабря, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

Ранее в полицию подмосковных Люберец поступило сообщение о том, что из окна многоквартирного жилого дома, расположенного на улице Наташинская, выбросили щенка. Животное в результате падения с высоты скончалось. Как отмечает агентство городских новостей «Москва», возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в совершении противоправного деяния — им оказался житель города Люберцы 1992 года рождения. В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

В начале октября жители Северодвинска Артем Лаврентьев и его сожительница Анна-Виктория Громович жестоко убили кота по кличке Кузя, которого выкрали у матери Артема, чтобы ей насолить. Кот жил с женщиной 14 лет. Издевательства над животным снимали на видео и выкладывали в Сеть.

По данному факту полиция возбудила уголовное дело, а останки замученного до смерти животного отправили на экспертизу. Теперь живодерам грозит до пяти лет лишения свободы.

В российских городах началась акция «Подпись за Кузю» с требованием сурового наказания обоим подозреваемым в пытках и убийстве кота. В акции уже поучаствовали 30 ветеринарных клиник и 10 котокафе из 20 городов России.