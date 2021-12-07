Прямой эфир
Мир
Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи
Общество
Попова сочла преждевременными разговоры о снятии ограничений по COVID-19
Экономика
Президент РФ заявил о необходимости вернуть инфляцию к 4% в 2022 году
Общество
В Совфеде оценили инициативу ограничить продажу алкоголя на Новый год
Общество
Роспотребнадор сократил срок действия ПЦР-теста на коронавирус до 48 часов
Общество
Тела еще 13 погибших в аварии на шахте «Листвяжной» подняли на поверхность
Мир
В Дании сняли арест с российского судна «Академик Иоффе»
Общество
Иммунолог рассказал о разнице течения ковида при штаммах «Омикрон» и «Дельта»
Мир
В Швеции уличили США и НАТО во лжи о «российской угрозе»
Общество
Пострадавшую при стрельбе в московском МФЦ девочку успешно прооперировали

Уголовное дело возбудили по факту отравления газом супругов в Казани

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом мужчины и женщины в Казани. Тела погибших нашли в квартире дома на улице Короленко.

По предварительным данным, супруги скончались 4 декабря. Следствие считает, что погибшие отравились угарным газом, пишет ИА «Татар-информ». Казанцев нашли мертвыми 6 декабря.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники МЧС напоминают, что основным источником угарного газа являются газовые приборы, нагреватели, неисправные печи. К накоплению газа может привести недостаточная вентиляция.

С начала 2021 года в Татарстане произошел 41 случай отравления угарным газом. Погибли 15 взрослых и один ребенок, пострадали 75 человек.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021