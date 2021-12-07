Уголовное дело возбудили по факту отравления газом супругов в Казани

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту отравления угарным газом мужчины и женщины в Казани. Тела погибших нашли в квартире дома на улице Короленко.

По предварительным данным, супруги скончались 4 декабря. Следствие считает, что погибшие отравились угарным газом, пишет ИА «Татар-информ». Казанцев нашли мертвыми 6 декабря.

Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сотрудники МЧС напоминают, что основным источником угарного газа являются газовые приборы, нагреватели, неисправные печи. К накоплению газа может привести недостаточная вентиляция.

С начала 2021 года в Татарстане произошел 41 случай отравления угарным газом. Погибли 15 взрослых и один ребенок, пострадали 75 человек.