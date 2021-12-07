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Непомнящий проиграл Карлсену в девятой партии матча за мировую шахматную корону

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Российский гроссмейстер Ян Непомнящий уступил норвежцу Магнусу Карлсену в девятой партии матча за титул чемпиона мира по шахматам. Об этом 7 декабря сообщает «Спорт-Экспресс».

Вспомнить Непомнящего: отдаст ли Карлсен шахматную корону сопернику из РФ
В четырех предыдущих матчах на первенство мира норвежский чемпион был невероятно стабилен

По информации издания, 31-летний россиянин сдался на 39-м ходу, он играл белыми фигурами. Таким образом, противостояние завершилось со счетом 6:3 в пользу Карлсена.

Десятая партия состоится 8 декабря в 15:30 мск. Следующие партии запланированы на 10, 11, 12 и 14 декабря. При необходимости на 15-е число будет назначен тайм-брейк.

Поединок проходит в Дубае (ОАЭ). Призовой фонд матча за мировую шахматную корону составляет €2 млн.

3 декабря сообщалось, что Ян Непомнящий проиграл Магнусу Карлсену в шестой партии матча за звание чемпиона мира. Тогда партия завершилась на 136-м ходу, норвежец играл белыми. При этом предыдущие пять партий завершились вничью. Счет стал 3,5:2,5 в пользу действующего чемпиона.

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