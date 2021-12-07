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Глава Минтруда Котяков: российским пенсионерам компенсируют высокую инфляцию

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Министерство труда и соцзащиты подготовило предложения о компенсации дополнительной инфляции для пенсионеров в следующем году. Об этом 7 декабря заявил в Госдуме глава ведомства Антон Котяков.

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По словам министра, в федеральном бюджете заложена индексация пенсий в 5,9%, но по итогам года инфляция будет выше указанного показателя.

«Сейчас в рамках дополнительного поручения со стороны президента о необходимости предоставления вариантов... дополнительной компенсации высокой инфляции мы также подготовили свои предложения. В ближайшее время, я думаю, будут приняты соответствующие решения», — сказал Котяков.

Как отметила в беседе с «Известиями» член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб, речь идет как о единовременных выплатах, направленных на поддержку российских пенсионеров, так и о других мерах.

В ноябре президент России Владимир Путин заявил, что темпы индексации пенсий в 2022 году вновь будут выше инфляции, а конкретные предложения на этот счет уже готовятся в правительстве. Тогда же комитет Госдумы по соцполитике заявил о готовности внести до конца года поправки в пенсионное законодательство для индексации пенсий по уровню фактической инфляции.

12 октября Путин отметил, что рост инфляции в РФ в 2021 году превысит прогнозируемый уровень в 5,8%. Он отметил ее влияние на наименее обеспеченные слои населения и призвал правительство соответствующим образом реагировать.

В сентябре Котяков сообщил, что социальные пенсии в 2022 году проиндексируют на 7,7%.

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