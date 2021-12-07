В посольстве РФ объяснили данные о запрете покидать ЮАР людям с «Омикрон»-штаммом

Фраза, появившаяся в публикациях СМИ 7 декабря, о том, что власти ЮАР запретили людям с выявленным штаммом коронавируса «Омикрон» покидать территорию государства, была взяла из публикации МИДа республики от 27 ноября. Об этом во вторник рассказали «Известиям» в посольстве России в ЮАР.

«Насколько мы понимаем, приведенная в СМИ цитата представителя посольства ЮАР в Москве взята из заявления для СМИ, размещенного на сайте МИД ЮАР (DIRCO) 27 ноября 2021 года», — отметили в дипмиссии.

При этом второй секретарь посольства РФ в ЮАР Михаил Косарев подчеркнул, что российские граждане, которые находились на территории Южной Африки по состоянию на 28 ноября, имеют возможность выехать из страны.

Ранее в этот день появилась информация о том, что власти Южно-Африканской Республики запретили людям, заболевшим штаммом коронавируса «Омикрон», покидать территорию государства.

В сообщении дипмиссии ЮАР, которое распространилось в СМИ 7 декабря, отмечалось, что республика следует рекомендациям ВОЗ и обеспечивает соблюдение протоколов по охране здоровья от COVID-19 во время путешествий. Также подчеркивалось, что ни одному человеку, у которого обнаружен штамм «Омикрон», «не разрешается покидать страну».

Представитель МИД Южно-Африканской Республики Клейсон Моньела в беседе с «Известиями» сообщил, что, согласно статистике, новый штамм коронавируса «Омикрон» по течению больше похож на грипп и не вызывает серьезных симптомов. Ни одному из заболевших этим вариантом COVID-19 не понадобился аппарат ИВЛ или госпитализация, отметил дипломат.

2 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России ввели двухнедельный карантин для граждан, прибывающих из ЮАР и граничащих с ней стран. Она уточнила, что прямое авиасообщение РФ с ЮАР на сегодняшний день закрыто и там нет организованных туристов. Риски, связанные с новой вариацией коронавируса, по ее словам, оцениваются как очень высокие. 6 декабря стало известно, что у двух граждан, прибывших в Россию из ЮАР, выявлен штамм коронавируса «Омикрон».

Кроме того, Попова заявила, что Роспотребнадзор усилил контроль на пунктах пропуска в связи с появлением «Омикрон»-штамма коронавируса и тесно сотрудничает с МИД РФ. Кроме этого срок действия ПЦР-теста на коронавирус сокращен до 48 часов.

З декабря стало известно, что эфиопская авиакомпания организовала два коммерческих рейса для вывоза россиян из Кейптауна и Йоханнесбурга. На них вылетело около 100 человек. В Аддис-Абебе (Эфиопия) россияне пересели в один самолет. Указывалось, что прилетевших из ЮАР россиян разместили в пансионате в Сергиевом Посаде в Московской области на двухнедельный карантин.

26 ноября ВОЗ обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой омикрон. В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций, некоторые из которых вызывают обеспокоенность.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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