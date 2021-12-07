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Президенты России и США Путин и Байден начали переговоры по видеосвязи

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Президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден во вторник, 7 декабря, начали переговоры по видеосвязи. В настоящее время они ведут переговоры с глазу на глаз.

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Байден в начале разговора приветствовал российского лидера, отметив, что рад его снова видеть. Он выразил сожаление, что не увиделся с ним на саммите G20, но выразил надежду на скорую встречу.

Путин приветствовал главу Белого дома с улыбкой.

Стороны обсудят ситуацию на Украине, международную повестку, расширение НАТО на восток, Афганистан и вопрос двусторонних отношений.

Также зайдет речь о реализации соглашений, достигнутых в ходе предыдущей встречи лидеров РФ и США в Женеве, которая прошла 16 июня на вилле Ла-Гранж.

Как добавляет «Газета.Ru», пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков ранее отмечал, что решение провести переговоры Путина и Байдена свидетельствует о нацеленности лидеров на обсуждение вопросов. Переговоры по времени не ограничены.

Как отмечает телеканал «Звезда», после переговоров с Путиным Байден намерен провести разговор с украинским лидером Владимиром Зеленским. Он передаст украинскому коллеге содержание беседы с российским президентом, а также проведет с ним консультации.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле видят явно агрессивную риторику Запада по Украине и вбросы СМИ по якобы планируемому вторжению России в эту страну. По его словам, напряженность на Украине можно снять, только получив гарантию того, что Киев отказался от возможного силового решения проблемы Донбасса силовым методом.

В тот же день Песков отметил, что президент РФ в ходе переговоров 7 декабря с большим интересом выслушает предложения президента США по Украине. Песков добавил, что после переговоров можно будет понять, насколько предложения американской стороны могут снять напряженность.

6 декабря канал CNN со ссылкой на источники также сообщал, что США изучают возможность введения санкций против российского госдолга и исключения страны из системы SWIFT в рамках мер для сдерживания от «вторжения» на Украину.

3 декабря президент США Джо Байден заявил о подготовке администрацией страны ряда комплексных инициатив, призванных не допустить якобы возможную агрессию РФ в отношении Украины.

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