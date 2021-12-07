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В Дании сняли арест с российского судна «Академик Иоффе»

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Суд в Дании постановил снять арест с российского научно-исследовательского судна «Академик Иоффе», которое было задержано в начале ноября по иску канадской компании One Ocean Expeditions. Об этом 7 декабря сообщает РЕН ТВ, ссылаясь на директора Института океанологии имени Ширшова, доктора географических наук Алексея Соколова.

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«Институт не сомневался в незаконности ареста и сделал свою работу по его вызволению качественно и быстро», — отметил Соколов.

Задержание «Академика Иоффе» произошло в Дании 1 ноября. Были изъяты судовые документы. Арест корабля был осуществлен «в качестве обеспечительной меры по иску третьей стороны, связанному с предыдущей деятельностью», о чем сообщило российское посольство. На момент задержания на борту корабля находились 38 членов экипажа и 23 научных сотрудника.

В августе 2018 года судно врезалось в скалу и село на мель в бухте Нунавут, где морское дно плохо изучено. На тот момент «Академик Иоффе» работал по договору фрахта на канадскую круизную компанию One Ocean Expeditions.

One Ocean экстренно отправила на помощь «Академика Вавилова», уже перевозившего пассажиров. Компания организовала чартерные рейсы, чтобы вывезти всех туристов из Арктики и отправить домой. По данным канадских СМИ, это обошлось ей в $2,8 млн.

В компании посчитали, что в происшествии виноваты россияне, которые управляли кораблем.

В 2018 году у One Ocean Expeditions начались финансовые проблемы, и из-за задолженности перед фирмой-посредником суда «Академик Иоффе» и «Академик Сергей Вавилов» были изъяли. Из-за этого продажи круизов канадской компании рухнули, выполнить обязательства по оплате аренды последнего оставшегося судна она не могла.

В ноябре 2021 года One Ocean Expeditions подала иск на $19 млн. Организация заявила, что из-за севшего на мель «Академика Иоффе» понесла ущерб в размере $6,5 млн, а сумма издержек из-за отозванных судов составила $12,5 млн.

«Академик Иоффе» — 117-метровое научно-исследовательское судно, построенное в 1988 году и названное в честь советского ученого-физика Абрама Федоровича Иоффе. Оно имеет статус уникальной научной установки (УНУ) и применяется для экспериментов по дальнему распространению звука в океане.

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