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Израиль ужесточает контроль экспорта шпионского программного обеспечения

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Израиль ужесточает контроль экспорта кибертехнологий. Решение закрепили в «Декларации конечного пользователя». В документе уточнили определение тяжкого преступления и терроризма, передает телеканал «Известия». Также там указываются условия запрета для эксплуатации киберсистем. По сообщениям израильских СМИ, спецслужбы некоторых стран использовали цифровые разработки местных ученых в своих целях. С помощью программного обеспечения Pegasus велась слежка за политиками и журналистами по всему миру.

Ранее США внесли ограничения для четырех иностранных компаний. По мнению американской стороны, организации «могут угрожать национальной безопасности США». В список включили российскую Positive Technologies, израильские NSO Group и Candiru.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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