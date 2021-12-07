Израиль ужесточает контроль экспорта шпионского программного обеспечения

Израиль ужесточает контроль экспорта кибертехнологий. Решение закрепили в «Декларации конечного пользователя». В документе уточнили определение тяжкого преступления и терроризма, передает телеканал «Известия». Также там указываются условия запрета для эксплуатации киберсистем. По сообщениям израильских СМИ, спецслужбы некоторых стран использовали цифровые разработки местных ученых в своих целях. С помощью программного обеспечения Pegasus велась слежка за политиками и журналистами по всему миру.

Ранее США внесли ограничения для четырех иностранных компаний. По мнению американской стороны, организации «могут угрожать национальной безопасности США». В список включили российскую Positive Technologies, израильские NSO Group и Candiru.

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