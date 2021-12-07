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Липецким ресторанам разрешили работать по ночам

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Рестораны и кафе в Липецкой области смогут работать в ночное время, но при условии 100-процентной вакцинации персонала. Соответствующее постановление подписал губернатор Игорь Артамонов. До этого в регионе действовало ограничение — общепит не работал для посетителей с 23:00 до 6:00.

Кроме этого фуд-кортам разрешили работать на территории ТРЦ также при условии соблюдения правила о полной вакцинации персонала. Система входа по QR-кодам при этом не отменяется, пишет ИА «Абирег».

За последние сутки в Липецкой области зарегистрировали 352 новых случая заболевания коронавирусом. Всего за время пандемии переболели 76,8 тыс. человек, умерли 2,5 тыс.

1 декабря обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции ввели среди студентов и людей старше 60 лет в Липецкой области.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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