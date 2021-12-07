Монтаж ледового корта с прокатом коньков стартовал в Оренбурге

В Оренбурге на площади имени Ленина начали монтировать новогодний ледовый корт с пунктом проката коньков. Об этом сообщает городская администрация.

На главной городской площади продолжается строительство новогоднего городка. Специалисты уже обустроили горку для катания на «ватрушках», а также каркас для стометрового тоннеля из светодиодных гирлянд «звездное небо», пишет РИА «Оренбуржье».

На минувших выходных рабочие также начали оформлять ярмарку еды. Она расположится в 14 деревянных домиках.

Открытие новогоднего городка на площади имени Ленина запланировано на 25 декабря, отмечает ИА «Урал56.Ру». До этого времени подрядчик установит различные световые инсталляции, аттракционы и главную елку высотой 25 м. В парках, скверах и на улицах города появятся более 60 хвойных и искусственных елок, украшенных к празднику.