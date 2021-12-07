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CNN заявил об изучении США вопроса эвакуации американских граждан с Украины

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Американские власти изучают возможность и способы эвакуации своих граждан с Украины на фоне слухов о якобы возможном вторжении РФ. Об этом 7 декабря сообщает CNN, ссылаясь на источники.

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Отмечается, что Пентагон рассматривает разные варианты вывоза сограждан — от эвакуации «второстепенных госслужащих» до более масштабных мер. Окончательное решение будет принимать Госдеп.

В зарубежных СМИ все чаще появляется информация о якобы готовящемся вторжении России на территорию Украины, что пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уже назвал вбросами и агрессивной риторикой.

4 декабря немецкая газета Bild опубликовала информацию сразу о двух сценариях «вторжения» РФ на Украину. По утверждению источников издания, первый сценарий — это одновременная атака Украины с нескольких фронтов, второй — поэтапное нападение. Ожидать это «нападение», по их заверениям, стоит в начале 2022 года.

В ответ на это российский сенатор Алексей Пушков подчеркнул, что с помощью подобных материалов создается необходимая для агрессии атмосфера. Похожее нагнетание обстановки западными СМИ происходило перед интервенциями в Ирак и Ливию, напомнил он.

Глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов также сообщал о подобных планах. Украинский политолог Михаил Погребинский назвал его слова фейком или политической игрой.

3 ноября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила: сообщения западных СМИ о том, что Россия якобы стягивает войска к границе с Украиной, не соответствуют действительности.

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